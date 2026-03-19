Возлюбленная композитора Зацепина стала для него правой и левой рукой

Возлюбленная российского композитора Александра Зацепина, режиссер-постановщик Муза Ли, стала для него правой и левой рукой. Об этом маэстро рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на своем юбилейном концерте «Про100 Зацепин».

«Муза — это моя левая рука и правая. Она прекрасно знает компьютер. Вдвоем, я ей скажу, она быстрее меня успевает, потому что зрение у меня не такое. У меня левый глаз не видит. Он только боковое зрение», — рассказал Зацепин.

Композитор также поделился, что у него есть большой компьютерный экран, который позволяет ему полноценно работать. Кроме того, Зацепин сказал, что из-за проблем со зрением ему тяжело самостоятельно подниматься по ступенькам.

Об отношениях Зацепина и Ли стало известно в 2024 году. Муза Ли — этническая кореянка из Ташкента, руководитель театрально-музыкального коллектива MUZICO и режиссер-постановщик. Она помогает композитору в постановке его мюзиклов. По данным некоторых СМИ, Ли живет вместе с Зацепиным в его московской квартире. Сам композитор говорил, что Муза стала его поддержкой и опорой. Разница в возрасте между ними составляет около 60 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что композитор Александр Зацепин раскрыл секрет долголетия. Маэстро дожил до 100 лет и считает, что его секрет заключается в питании и легких физических нагрузках. По словам Зацепина, в его семье он единственный, кто дожил до столь солидного возраста.

