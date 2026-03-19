Песков: Россия ищет варианты поддержки Кубы в энергокризисе

Россия находится в постоянном контакте с властями Кубы и ищет способы помочь острову справиться с энергетическим кризисом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы в постоянном диалоге с руководством Кубы и, конечно, обсуждаем вопросы, как помочь острову в такой непростой ситуации», — подчеркнул представитель Кремля.

Обстановка на Кубе обострилась после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. Ситуацию усугубили жесткие санкции со стороны США, которые фактически заблокировали приток ресурсов в страну.

По словам президента республики Мигеля Диас-Канеля, топливо не поступало на остров в течение последних трех месяцев. Это привело к отключениям электроэнергии по всему острову.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что власти Кубы начали переговоры с правительством США, чтобы решить проблему острого энергетического кризиса. Главным условием с их стороны стало соблюдение взаимного уважения к суверенитету и политическим системам обоих государств.

