Песков: Россия ищет варианты поддержки Кубы в энергокризисе

Топливо не поступало на остров уже три месяца.
Фото, видео: Reuters/Norlys Perez; 5-tv.ru
Россия находится в постоянном контакте с властями Кубы и ищет способы помочь острову справиться с энергетическим кризисом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы в постоянном диалоге с руководством Кубы и, конечно, обсуждаем вопросы, как помочь острову в такой непростой ситуации», — подчеркнул представитель Кремля.
Обстановка на Кубе обострилась после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. Ситуацию усугубили жесткие санкции со стороны США, которые фактически заблокировали приток ресурсов в страну.
По словам президента республики Мигеля Диас-Канеля, топливо не поступало на остров в течение последних трех месяцев. Это привело к отключениям электроэнергии по всему острову.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что власти Кубы начали переговоры с правительством США, чтобы решить проблему острого энергетического кризиса. Главным условием с их стороны стало соблюдение взаимного уважения к суверенитету и политическим системам обоих государств.
