Куба начала переговоры с США из-за нефтяной блокады

Власти Кубы начали переговоры с правительством США, чтобы решить проблему острого энергетического кризиса. Об этом заявил президент республики Мигель Диас-Канель, сообщает Reuters.

«Эти переговоры были направлены на поиск решений путем диалога по двусторонним разногласиям между нашими странами», — сказал президент в эфире государственного телевидения республики.

Диас-Канель также подчеркнул, что Куба готова к диалогу, но только при условии взаимного уважения к суверенитету и политическим системам обоих государств.

Ситуация на Кубе обострилась после прекращения поставок сырья из Венесуэлы и введения жестких санкций со стороны США. По словам кубинского лидера, топливо не поступало в страну последние три месяца. Это привело к отключениям электроэнергии по всему острову.

Профессор МГИМО Борис Мартынов считает, что кубинцы не хотят возвращаться к зависимости от США и имеют чувство собственного достоинства, несмотря на экономические трудности.

