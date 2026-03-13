Куба начала переговоры с США из-за нефтяной блокады
Топливо не поступало на остров уже три месяца.
Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin
Власти Кубы начали переговоры с правительством США, чтобы решить проблему острого энергетического кризиса. Об этом заявил президент республики Мигель Диас-Канель, сообщает Reuters.
«Эти переговоры были направлены на поиск решений путем диалога по двусторонним разногласиям между нашими странами», — сказал президент в эфире государственного телевидения республики.
Диас-Канель также подчеркнул, что Куба готова к диалогу, но только при условии взаимного уважения к суверенитету и политическим системам обоих государств.
Ситуация на Кубе обострилась после прекращения поставок сырья из Венесуэлы и введения жестких санкций со стороны США. По словам кубинского лидера, топливо не поступало в страну последние три месяца. Это привело к отключениям электроэнергии по всему острову.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что США не смогут установить «свой» режим на Кубе. Так считает профессор МГИМО Борис Мартынов. Эксперт уверен, что кубинцы не хотят возвращаться к зависимости от США и имеют чувство собственного достоинства, несмотря на экономические трудности.
Читайте также
