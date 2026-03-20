Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Анастасия Антоненко
В этом году начало священного месяца Рамадан выпало с вчера 18 февраля до вечера 19 марта.

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Этот день символизирует завершение Рамадана — девятого месяца исламского календаря Хиджры. Поздравление главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

Путин отметил, что Ураза-байрам на протяжении веков воплощает стремление верующих к духовному росту, милосердию и состраданию. Он подчеркнул важность вечных ценностей ислама.

«Российские мусульмане с глубоким уважением относятся к историческим, духовным традициям предков и широко отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу», — добавил Путин.

Он подчеркнул, что хорошим обычаем стало проведение в течение священного месяца масштабных благотворительных, культурно-просветительских и детских мероприятий.

Владимир Путин подчеркнул, что российские мусульмане уважают богатое духовное и историческое наследие своих предков, а мусульманские организации играют важную роль в укреплении института семьи, воспитании молодежи и реализации социальных проектов.

«Желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего», — пожелал президент.

Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) — мусульманский праздник, который отмечается в честь окончания поста Рамадан. Он символизирует завершение месяца духовного очищения и воздержания. Основные обычаи включают посещение мечети, молитву, поздравления друзей и близких, обмен подарками и угощениями, а также благотворительность.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:42
«Когда я добежал, все дома были разрушены»: как живет Тегеран под ударами Израиля
1:27
Кирилл Туриченко нашел скрытый смысл в названии группы «Иванушки International»
1:16
Энергетическая месть: Иран атакует американские нефтяные базы на Ближнем Востоке
0:51
«Были непростые отношения»: Шиловская рассказала, как помирилась с дедом
0:43
Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
0:42
Стало известно, какие сервисы попали в «белый список» Минцифры

Сейчас читают

Григорьев‑Апполонов поставил точку в вопросе названия группы «Иванушки International»: вот что сказал
«Помогите!» — Мама с ребенком оказались в огненной ловушке из-за пожара в Москве
«Судьба так решила, я не отказался»: Зацепин раскрыл секрет долголетия
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

День весеннего равноденствия: что можно и нельзя делать
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео