Прокуратура Липецкой области взяла под контроль дело о гибели полицейского

Прокуратура Чаплыгинского района Липецкой области взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели военного полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

«Прокуратура Чаплыгинского района контролирует установление всех обстоятельств», — говорится в публикации.

Следственный комитет по региону 19 марта сообщил, что местный житель, вооруженный огнестрельным оружием, открыл огонь по прибывшим на место полицейским. В результате этого один из сотрудников правопорядка погиб.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Прокуратура Чаплыгинского района взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

До этого, 24 февраля, рядом с площадью Савеловского вокзала неизвестный мужчина подорвал служебный автомобиль ДПС. Как сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, он мог быть виновен в подрыве автомобиля, поскольку незадолго до трагедии он подходил к автомобилю. После взрыва мужчина скрылся с места происшествия.

В результате инцидента скончался старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Двое других сотрудников полиции получили травмы различной степени тяжести: у одного из них диагностирован ушиб головного мозга, у другого — ожоги лица и контузия. Его доставили в Московский многопрофильный научно-клинический центр имени Боткина.

Согласно источнику 5-tv.ru, преступник действовал по поручению украинского куратора. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот взрывных устройств».

