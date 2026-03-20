Оранжевое небо: песчаная буря заставила российских туристов покинуть пляжи в Хургаде

Эфирная новость 218 0

А в Турции предлагают максимально привлекательные условия для отдыха.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ahmed Gomaa; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские туристы были вынуждены срочно покинуть пляжи в Египте и прятаться в своих номерах. Хургаду накрыла сильнейшая за несколько лет песчаная буря. Видимость упала почти до нуля. Все вокруг приобрело оранжево-песчаные оттенки. Отдыхающим рекомендовали не покидать отели и не открывать окна, все экскурсии отменили.

А в Турции россиянам предлагают максимально привлекательные условия для отдыха — отели снижают цены. Как сообщили в Ассоциации туроператоров, скидки доходят до 50 процентов. Выгодные предложения связаны с падением спроса со стороны европейцев — они опасаются лететь в Турцию из-за ближневосточного конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российским туристам не стоит рассчитывать на доступный отдых в Турции летом 2026 года. Конфликт в регионе усиливает неопределенность и увеличивает расходы бизнеса: дорожают энергоносители, логистика и продукты питания, что напрямую влияет на стоимость туров, проживания в отелях и услуг ресторанов. Дополнительное давление оказывает высокая инфляция внутри Турции, вынуждающая гостиницы компенсировать рост затрат на персонал и электроэнергию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

