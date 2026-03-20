В России определили возраст репродуктивного здоровья мужчин

РИА Новости: Минздрав установил возраст репродуктивного здоровья мужчин

Репродуктивный возраст для мужчин в России установили в диапазоне от 18 до 49 лет. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на актуальные методические рекомендации ведомства по проведению диспансеризации.

Специалисты подчеркнули, что физиологически зачать ребенка мужчина может практически в любом возрасте после завершения полового созревания. Однако биологическая эффективность этого процесса с годами неуклонно снижается.

«С учетом возрастной структуры отцовства в России целесообразным видится определить возрастной диапазон репродуктивного здоровья мужчин 18-49 лет», — говорится в документе.

При этом эксперты отметили коварство мужского бесплодия, которое зачастую протекает без симптомов и жалоб на работу половой системы.

Представители Министерства здравоохранения обратили внимание на необходимости ранней профилактики, так как возможности организма не безграничны. Согласно данным ведомства, вероятность рождения здорового наследника у отца старше 35 лет падает в два раза в сравнении с более молодыми родителями.

Эта статистика актуальна даже в случае использования современных репродуктивных технологий, включая ЭКО. Кроме того, медицинские показатели здоровья детей, рожденных от возрастных отцов, зачастую оказываются значительно хуже.

Систематическая диспансеризация призвана выявлять скрытые проблемы на ранних стадиях. Активная работа системы здравоохранения в этом направлении признана приоритетной для улучшения демографической ситуации в стране.

Методические рекомендации были официально утвердили в феврале 2026 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.