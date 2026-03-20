Названа самая высокооплачиваемая профессия 2026 года

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 38 0

Представители этой специальности получают больше 180 тысяч рублей в месяц.

Какая самая доходная профессия в 2026 году

Автомаляр стал самой высокооплачиваемой профессией в России в 2026 году

Профессия автомаляра оказалась самой высокооплачиваемой в России в 2026 году. Средняя зарплата в этой сфере составляет свыше 180 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Авито Работа», находящиеся в распоряжении ТАСС.

По информации аналитиков, новым сотрудникам по направлению автомалярных услуг предлагали 181 596 рублей в месяц — это на 38% выше, чем годом ранее. Отмечается, что на соответствующей должности от кандидата требуется точность, аккуратность и знание современных технологий окраски.

Уточняется, что доходы зависят от стажа, области проживания и конкретных условий работы. Второе место в рейтинге заняли сварщики — в среднем они получают 167 132 рублей в месяц. На третьей строчке оказались монолитчики — работники по заливке железобетонных конструкций. По состоянию на зиму 2026 года им предлагали порядка 163 076 рублей в месяц.

Ранее аналитики рассказали об отраслях с зарплатой более 500 тысяч рублей в месяц.

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.84
1.71 96.92
2.25
