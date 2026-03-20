В Госдуме предложили смягчить условия семейной ипотеки

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 35 0

Также депутат предложил снизить процентную ставку по займам.

Льготная ипотека для семей с детьми: какие условия

Миронов предложил выдавать льготную ипотеку семьям с детьми до 16 лет

В России необходимо изменить правила выдачи семейной ипотеки, распространив ее действие на родителей детей в возрасте до 16 лет включительно. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на обращение руководителя фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

На текущий момент льготная программа доступна только тем семьям, чьи дети не достигли семилетнего возраста. Это, по мнению парламентария, ограничивает в правах множество россиян.

Авторы инициативы, среди которых также числится глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, настаивают на необходимости поддержки родителей в течение всего периода взросления ребенка.

Вторым важным пунктом программы реформирования ипотечного рынка стало предложение об отмене первоначального взноса. Сейчас для покупки жилья по льготной ставке необходимо сразу выплатить 20% от его цены, что является непосильной задачей для большинства граждан.

«Справедливая Россия» предложила разрешить оформление кредита с нулевым первым взносом, если заемщик готов передать банку в залог свою старую недвижимость.

Кроме того, Миронов назвал необходимым снизить ставку по таким займам — с нынешних 6% до 3% годовых.

Для многодетных семей депутаты разработали отдельный комплекс мер. Согласно тексту письма, государство должно оказывать помощь в поэтапном списании задолженности по кредиту.

В качестве альтернативы предлагается механизм социального найма жилья, при котором семья сможет со временем оформить занимаемую площадь в собственность.

Лантратова подчеркнула, что такие изменения не только должны облегчить финансовое бремя россиян, но и стать эффективным стимулом для улучшения демографических показателей в стране. Это поможет семьям в самый ответственный и затратный период воспитания детей.

