«Никаких соседей, все свои»: Николай Расторгуев рассказал о жизни за городом

Мария Гоманюк
Загородное времяпровождение для артиста больше про отдых, а не про работу на земле или дачные хлопоты.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Народный артист России, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев заявил, что давно живет за пределами города и не ведет привычный дачный образ жизни. Об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru во время концерта к 100-летию народного артиста России, композитора Александра Зацепина «Про100 Зацепин».

По словам артиста, он не воспринимает загородный дом как дачу в традиционном смысле — с огородом и хозяйством. Он пояснил, что не занимается выращиванием овощей и не считает себя приспособленным к таким занятиям.

«Отдыхать? Надо совмещать. Почему на даче? Я живу давно за городом, мне дача не нужна. Собственно, дача подразумевает огородик, морковка, огурчики. Я абсолютно не приспособлен к этому», — сказал артист.

Музыкант также отметил, что ведет довольно закрытый образ жизни за городом и практически не контактирует с соседями. Он рассказал, что приезжает на участок на машине и сразу попадает на свою территорию, не взаимодействуя с окружающими.

«Соседи? Я их не вижу. Ну, я приезжаю на машине, заезжаю в свои ворота, никаких соседей, все свои», — поделился он.

Загородная жизнь для Расторгуева больше про уединение и отдых, а не про работу на земле или дачные хлопоты.

Ранее, писал 5-tv.ru, Николай Расторгуев рассказал о помощи и внимании к своим детям. У артиста есть старший сын Павел и младшая дочь Елена.

Последние новости

12:35
Из экрана на сцену: «ТопФест» в Петербурге соберет топ-звезд поколение альфа
12:21
«Как в 90-х»: скандал с батюшками и «спортиками» вспыхнул в крематории Петербурга
12:14
«Это безумие?» — американка забрала ковровую дорожку с премии «Оскар» из мусора
12:06
Посла Израиля вызвали в МИД России
11:57
Гниющие тела и бетон вместо праха: в США разгорелся скандал с ритуальными услугами
11:45
Лерчек подала в СК жалобу на следствие

Сейчас читают

«Все в процессе»: что готовят публике «Иванушки International»
Призрачно все: звезды на концерте к 100-летию Александра Зацепина «Про100 Зацепин»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей
День весеннего равноденствия: как привлечь удачу и деньги, что нельзя делать 20 марта

Интересные материалы

День весеннего равноденствия: что можно и нельзя делать
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео