«Никаких соседей, все свои»: Николай Расторгуев рассказал о жизни за городом

Николай Расторгуев заявил, что считает себя не приспособленным к работе на даче

Народный артист России, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев заявил, что давно живет за пределами города и не ведет привычный дачный образ жизни. Об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru во время концерта к 100-летию народного артиста России, композитора Александра Зацепина «Про100 Зацепин».

По словам артиста, он не воспринимает загородный дом как дачу в традиционном смысле — с огородом и хозяйством. Он пояснил, что не занимается выращиванием овощей и не считает себя приспособленным к таким занятиям.

«Отдыхать? Надо совмещать. Почему на даче? Я живу давно за городом, мне дача не нужна. Собственно, дача подразумевает огородик, морковка, огурчики. Я абсолютно не приспособлен к этому», — сказал артист.

Музыкант также отметил, что ведет довольно закрытый образ жизни за городом и практически не контактирует с соседями. Он рассказал, что приезжает на участок на машине и сразу попадает на свою территорию, не взаимодействуя с окружающими.

«Соседи? Я их не вижу. Ну, я приезжаю на машине, заезжаю в свои ворота, никаких соседей, все свои», — поделился он.

Загородная жизнь для Расторгуева больше про уединение и отдых, а не про работу на земле или дачные хлопоты.

