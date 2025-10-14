«Я всегда на подхвате»: Николай Расторгуев о помощи и внимании к своим детям

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 36 0

Ребенку нужно давать свободу, но при этом оставаться надежной опорой.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Расторгуев: не нужно все делать за детей, лишь помогать по необходимости

Если детям требуется помощь, то ее нужно оказать, однако делать все за них — неправильно. Об этом 5-tv.ru рассказал народный артист РФ, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев на концерте ко Дню отца. Помощь детям должна быть разумной и не превращаться в чрезмерную опеку.

«Моя задача — помочь, если что. Не делать за них, пусть сами. Это их жизнь, пусть они сами. Но если нужна помощь, я всегда на подхвате», — объяснил музыкант.

Важно, чтобы дети учились принимать решения, сталкивались с трудностями и умели находить выход из сложных ситуаций самостоятельно, ведь именно так формируется характер и внутренний стержень человека.

В то же время музыкант признался, что, как и многие отцы, испытывает чувство вины за недостаток внимания к детям из-за постоянной занятости.

«Я всегда думаю, что я очень мало уделил внимания и тому, и другому. И это большое упущение и огромная проблема, притом у всех отцов. Потому что они очень-очень заняты», — отметил Расторгуев.

У исполнителя два сына: старший Павел и младший Николай.

Концерт ко Дню отца, в котором принял участие лидер «Любэ», стал не только музыкальным событием, но и напоминанием о важности семейных ценностей, взаимного уважения и участия отцов в жизни своих детей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Николай Расторгуев отказался от звания легенды сцены.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.85
-0.34 93.92
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:47
Мужчина напал на нового бойфренда своей возлюбленной
12:41
«Я всегда на подхвате»: Николай Расторгуев о помощи и внимании к своим детям
12:34
Налоговый вычет за спорт могут распространить на супруга
12:23
Выставочный комплекс «Мордовэкспоцентр» вернули в собственность Мордовии
12:11
«Злой на весь мир»: в Петербурге 19-летний юноша забил одноклассника молотком
12:02
С разницей в четыре дня: мать и новорожденная дочь умерли после домашних родов

Сейчас читают

Прямое попадание в пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео