«Я всегда на подхвате»: Николай Расторгуев о помощи и внимании к своим детям

Расторгуев: не нужно все делать за детей, лишь помогать по необходимости

Если детям требуется помощь, то ее нужно оказать, однако делать все за них — неправильно. Об этом 5-tv.ru рассказал народный артист РФ, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев на концерте ко Дню отца. Помощь детям должна быть разумной и не превращаться в чрезмерную опеку.

«Моя задача — помочь, если что. Не делать за них, пусть сами. Это их жизнь, пусть они сами. Но если нужна помощь, я всегда на подхвате», — объяснил музыкант.

Важно, чтобы дети учились принимать решения, сталкивались с трудностями и умели находить выход из сложных ситуаций самостоятельно, ведь именно так формируется характер и внутренний стержень человека.

В то же время музыкант признался, что, как и многие отцы, испытывает чувство вины за недостаток внимания к детям из-за постоянной занятости.

«Я всегда думаю, что я очень мало уделил внимания и тому, и другому. И это большое упущение и огромная проблема, притом у всех отцов. Потому что они очень-очень заняты», — отметил Расторгуев.

У исполнителя два сына: старший Павел и младший Николай.

Концерт ко Дню отца, в котором принял участие лидер «Любэ», стал не только музыкальным событием, но и напоминанием о важности семейных ценностей, взаимного уважения и участия отцов в жизни своих детей.

