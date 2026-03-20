«Поддерживает в хорошей форме»: Дарья Мороз раскрыла секреты красоты и молодости

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Актриса уверяет, что рецепт очень прост.

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Дарья Мороз: главный секрет красоты и молодости — радоваться жизни

Чтобы лучше выглядеть, нужно больше радоваться жизни — это главный секрет красоты. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала заслуженная артистка России Дарья Мороз на концерте к 100-летию композитора Александра Зацепина «Про100 Зацепин».

«Я стараюсь жить, как живу. Мне кажется, чем ты больше радуешься жизни, тем ты лучше выглядишь», — призналась Мороз.

В свои 42 года Дарья Мороз не перестает удивлять публику: актриса, кажется, и не думает стареть. Как уверяет сама артистка, рецепт красоты на самом деле очень прост. Прежде всего, никогда не стоит забывать о здоровье, особенно о сне. Уже потом — все остальное.

«Творческая энергия меня тоже поддерживает в хорошей форме», — поделилась актриса.

Конечно, с работой актрисы совмещать здоровый сон в ее случае довольно сложно, но Мороз заверила: любовь к своему делу тоже держит нас в тонусе и позволяет сохранять красоту и молодость как можно дольше.

Ранее 5-tv.ru писал, что народный артист России Дмитрий Маликов раскрыл секрет молодости.

