«Поддерживает в хорошей форме»: Дарья Мороз раскрыла секреты красоты и молодости
Актриса уверяет, что рецепт очень прост.
Дарья Мороз: главный секрет красоты и молодости — радоваться жизни
Чтобы лучше выглядеть, нужно больше радоваться жизни — это главный секрет красоты. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала заслуженная артистка России Дарья Мороз на концерте к 100-летию композитора Александра Зацепина «Про100 Зацепин».
«Я стараюсь жить, как живу. Мне кажется, чем ты больше радуешься жизни, тем ты лучше выглядишь», — призналась Мороз.
В свои 42 года Дарья Мороз не перестает удивлять публику: актриса, кажется, и не думает стареть. Как уверяет сама артистка, рецепт красоты на самом деле очень прост. Прежде всего, никогда не стоит забывать о здоровье, особенно о сне. Уже потом — все остальное.
«Творческая энергия меня тоже поддерживает в хорошей форме», — поделилась актриса.
Конечно, с работой актрисы совмещать здоровый сон в ее случае довольно сложно, но Мороз заверила: любовь к своему делу тоже держит нас в тонусе и позволяет сохранять красоту и молодость как можно дольше.
42%
