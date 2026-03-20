Посла Израиля вызвали в МИД России

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Причиной приглашения стала ракетная атака ЦАХАЛ в Ливане, при которой под удар попали российские журналисты.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Посол Израиля в России Одед Йосеф прибыл в Министерство иностранных дел России, куда его вызвали в связи с ракетным ударом израильских военных по съемочной группе федерального телеканала в Ливане.

До этого официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявляла, что российская сторона намерена довести до дипломата свою оценку произошедшего.

Как ранее писал 5-tv.ru, удар был нанесен силами Армии обороны Израиля — ЦАХАЛ по корреспонденту Стиву Суини и оператору. Они получили осколочные ранения рук и ног, им оказывается медицинская помощь.

Конфликт на Ближнем Востоке

Ситуация развивается на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке. Обострение началось 28 февраля, когда Израиль и США объявили о проведении военной операции против Ирана и нанесли серию ударов по его территории. В результате сообщалось о жертвах среди высшего руководства страны, военных и гражданского населения.

В ответ Иран начал атаковать израильские города и американские военные объекты в регионе. На фоне роста напряженности ряд стран временно закрыл воздушное пространство.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.84
1.71 96.92
2.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:35
Из экрана на сцену: «ТопФест» в Петербурге соберет топ-звезд поколение альфа
12:21
«Как в 90-х»: скандал с батюшками и «спортиками» вспыхнул в крематории Петербурга
12:14
«Это безумие?» — американка забрала ковровую дорожку с премии «Оскар» из мусора
12:06
Посла Израиля вызвали в МИД России
11:57
Гниющие тела и бетон вместо праха: в США разгорелся скандал с ритуальными услугами
11:45
Лерчек подала в СК жалобу на следствие

Сейчас читают

«Все в процессе»: что готовят публике «Иванушки International»
Призрачно все: звезды на концерте к 100-летию Александра Зацепина «Про100 Зацепин»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей
День весеннего равноденствия: как привлечь удачу и деньги, что нельзя делать 20 марта

Интересные материалы

День весеннего равноденствия: что можно и нельзя делать
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео