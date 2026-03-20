Гибель представителя КСИР и дефицит топлива: что происходит на Ближнем Востоке
В пригородах Тель-Авива прогремели взрывы.
Фото, видео: Reuters/Mahmoud Hassano; 5-tv.ru
В Иране заявили о гибели официального представитель КСИР
Иранский корпус стражей исламской революции сообщил о гибели своего официального представителя. По заявлению организации, генерал Али Наини был убит совместным авиаударом США и Израиля.
В то же время Иран обрушил сразу несколько волн ракетных атак на центральную часть Израиля. Взрывы гремели в пригородах Тель-Авива.
Из-за непрекращающихся ударов на Ближнем Востоке — цены на газ в Европе и Азии взлетели на треть. Проблемы с топливом на заправках уже возникают даже в Австралии. Как пишет Guardian, более 100 АЗС остались без дизеля, еще 40 — вообще без горючего. Власти уже призвали граждан меньше заправлять машины, чтобы не усугубить ситуацию.
Ранее 5-tv.ru писал, что Иран атаковал американские нефтяные базы и стратегические объекты по всему Ближнему Востоку. Удары начались после обещаний Тегерана «сжечь дотла» нефтеперерабатывающие заводы и газовые хранилища противника.
Самый мощный удар зафиксировали в Катаре. В результате атаки в районе крупнейшего энергетического комплекса страны, обеспечивающего до 25% мировых поставок топлива, произошел пожар.
