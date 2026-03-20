Энергетическая месть: Иран атакует американские нефтяные базы на Ближнем Востоке

Иран нанес удары по американским нефтяным базам и стратегическим объектам по всему Ближнему Востоку. Атаки начались после того, как Тегеран пообещал «сжечь дотла» нефтеперерабатывающие заводы и газовые хранилища противника в ответ на бомбардировки иранских городов. Известно о прилетах на территории Саудовской Аравии. Но самый мощный удар зафиксировали в Катаре.

В результате вспыхнул пожар в районе крупнейшего энергетического комплекса страны. В ответ Катар объявил персонами нон-грата военного атташе и сотрудника иранского посольства. Что подтолкнуло Тегеран на удары по энергетической инфраструктуре соседей? Вся последняя информация из зоны конфликта — в материале корреспондента «Известий» Марии Коровиной.

Вот так выглядит месть Тегерана. Настоящий ракетный шторм этой ночью обрушился на Катар. Пожар охватил один из крупнейших на планете заводов по производству сжиженного газа. Удар пришелся по городу Рас-Лаффан, — глобальному хабу, который обеспечивает до 25% мировых поставок топлива. Пламя охватило ключевые трубопроводы, главные установки, электростанции и значительную часть оборудования.

И хотя завод управляется государственной компанией QatarEnergy, многолетними партнерами и акционерами там являются американские и французские корпорации.

«Это официальное предупреждение тем, кто причастен к атакам на объекты топливной и энергетической инфраструктуры на юге Ирана. Топливные, энергетические и газовые объекты в местах, откуда были нанесены удары, будут сожжены и превращены в пепел при первой же возможности», — заявил представитель базы вооруженных сил Ирана Хатам-аль-Анбия Ибрагим Зольфагари.

Атака по Катару стала ответом на целую серию израильских авиаударов накануне. Ракеты ЦАХАЛ поразили в Иране сверхгигантское газовое месторождение «Южный Парс» — крупнейшее не только в исламской республике, но и во всем мире. Причем большая его часть принадлежит Катару. Сам Дональд Трамп всю ответственность возлагает только на Израиль.

«Израиль, будучи в гневе от происходящего, жестоко напал на крупный объект, известный как газовое месторождение „Южный Парс“ в Иране. Была поражена относительно небольшая часть. Соединенные Штаты ничего не знали об этой атаке», — написал Трамп в соцсети.

По мнению иранских политологов, Вашингтон действительно не контролирует действия своего главного военного партнера на Ближнем Востоке. И в войне против Ирана Израиль и США преследуют совершенно разные цели.

«США, по всей видимости, не заинтересованы в разрушении инфраструктуры Ирана. У Израиля же другие мотивы. Они стремятся лишить Иран безопасности. Фактически они даже не ограничиваются борьбой с Исламской Республикой — они нацелены на разрушение самого Ирана», — считает иранский политолог Ахмад Вахшитех.

При этом и Тегеран, и Вашингтон продолжают нагнетать ситуацию в инфополе, будто соревнуясь друг с другом в военной мощи. Корпус стражей исламской революции выкладывает видео с сотнями беспилотников, атакующими базы США. А Пентагон в ответ публикует кадры, где уничтожает буквально все в Иране.

Последствия происходящего сполна ощутили уже даже в Египте: из-за дефицита топлива и энергокризиса в стране вынуждены сократить рабочий день.

«Начиная с 28 марта, торговые центры, рестораны и магазины будут закрываться в 21:00 пять дней в неделю. По выходным они будут закрываться в 22:00», — заявил премьер-министр Египта Мостафа Мадбули.

И вот уже в Саудовской Аравии грозят ответом Ирану.

«Если Иран считает, что страны Персидского залива не способны к сопротивлению или ответным действиям, то его расчеты неверны. Нами рассматриваются как политические, так и не политические ответы», — заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Файсал бин Фархан аль-Сауд.

По сути, под этим заявлением так или иначе подписались 12 арабских исламских государств. Пока они просто требуют прекратить атаки по инфраструктуре. Но, судя по решительности действий Ирана, останавливаться никто не намерен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.