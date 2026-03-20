Россия выразила протест Израилю после обстрела журналистов RT

Светлана Стофорандова
Дипломаты потребовали провести расследование, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Как МИД России отреагировал на обстрел журналистов в Ливане

Фото: Reuters/Karamallah Daher

МИД России выразил протест послу Израиля в Москве Одеду Йосефу. Поводом для этого стал обстрел съемочной группы телеканала RT на юге Ливана, сообщили в ведомстве.

«С российской стороны заявлен протест в связи с обстрелом сотрудников съемочной группы телеканала RT, получивших ранения в результате ракетной атаки израильских ВВС (Военно-воздушных сил. — Прим. ред.) на юге Ливана», — говорится в сообщении российского МИД.

Россия потребовала от Израиля провести расследование по факту ранения журналистов во время выполнения редакционного задания, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что офис телеканала RT в Иране пострадал от обстрелов Израиля и США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на систематические гибели журналистов в зонах конфликтов, где действуют западные страны и их союзники, и подчеркнула, что это направлено на ограничение распространения информации о происходящем.

