Альфа-звезды едут «флексить»: тур «ТопФеста» охватит 15 городов России

Сергей Добровинский

На концертах выступят главные кумиры юного поколения.

В каких городах России пройдет тур «ТопФеста»

Главные звезды детского блогинга поедут в тур «ТопФеста» по 15 городам России

Главные кумиры юного поколения отправятся в тур по 15 городам России. До ключевого события весны 2026 года в молодежной блогосфере осталось всего несколько дней. Первый этап «ТопФеста» состоится уже 22 марта. На мероприятии пройдет масштабный концерт звезд детского интернета, с которого начнется зажигательный тур по стране.

Среди участников такие молодежные знаменитости, как Тая Скоморохова, Амирчик, Марьяна Локель, Артур Бабич, Аня Покров и, в прошлом один из самых юных блогеров страны, Егор Шип. Последний будет выступать уже не как восходящая звезда, а как опытный артист. Он поделился с «Известиями» своими воспоминаниями о прошлых выступлениях.

«Я помню, когда я выступал на похожих сценах, я был совсем малышом, я еще выступал как ведущий, и тогда выступали крупные артисты, и я думал — как круто, что я с ними на одной сцене, сейчас сфоткаю, познакомлюсь», — вспоминает Шип.

Другие участники, несмотря на юный возраст уже успели завоевать любовь аудитории. Четырнадцатилетняя Тая Скоморохова помнит, как начинала свой путь в цифровом мире — сегодня она кумир миллионов детей.

И участники, и организаторы «ТопФеста» понимают, насколько большую роль мероприятие играет в развитии российской блогосферы. Как отметила директор АНО «Институт поддержки детского блогинга» Наталья Локтева, современный ребенок проводит шесть с половиной часов, глядя в экран гаджета, воспитываясь на творчестве своих кумиров-сверстников.

Ранее организаторы сообщили, что на «ТопФесте» в Петербурге зарегистрируют новый национальный рекорд.

Альфа-звезды едут «флексить»: тур «ТопФеста» охватит 15 городов России

