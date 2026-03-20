Павел Рожков переизбран президентом Паралимпийского комитета России

|
Светлана Стофорандова Журналист

Он будет возглавлять организацию в течение четырех лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заслуженного тренера России Павла Рожкова переизбрали на пост президента Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом сообщили в официальном Telegram-канале организации.

«На должность на очередной четырехлетний период избран Павел Алексеевич Рожков», — говорится в сообщении.

Впервые Павел Рожков занял пост президента комитета в 2022 году. До этого в разные годы он трудился на должностях председателя исполкома и первого вице-президента организации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении участников и тренеров национальной сборной по итогам зимних Паралимпийских игр в Италии. Атлеты удостоены ордена Дружбы за стойкость, самоотверженность и волю к победе.

В 2026 году российская команда из шести человек сумела занять третье место в общекомандном зачете. До этого ни одной стране с таким малым числом участников не удавалось войти в тройку сильнейших. Всего паралимпийцы завоевали 12 наград, восемь из которых — золотые.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.00
-0.84 97.29
0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

