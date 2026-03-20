Путин подписал указ о праздновании Дня военно-политических органов

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 20 0

Его будут отмечать 15 мая.

Когда будут отмечать новый праздник в армии России

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

В Вооруженных силах (ВС) России появился новый профессиональный праздник — День военно-политических органов. Президент Владимир Путин уже подписал соответствующий указ, который опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День военно-политических органов и отмечать его 15 мая», — указано в тексте постановления.

Дата теперь официально включена в перечень памятных дней в Вооруженных силах России. Указ вступил в силу сразу после подписания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сил специальных операций (ССО) с праздником, который отмечается 27 февраля. Глава государства отметил, что создание ССО стало ответом на вызовы XXI века, а сами подразделения заняли достойное место в авангарде армии, сочетая традиции спецназа с новейшими стратегиями. День ССО был учрежден в 2015 году.

