Путин подписал указ о праздновании Дня военно-политических органов

Его будут отмечать 15 мая.
Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Вооруженных силах (ВС) России появился новый профессиональный праздник — День военно-политических органов. Президент Владимир Путин уже подписал соответствующий указ, который опубликован на официальном портале правовой информации.
«Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День военно-политических органов и отмечать его 15 мая», — указано в тексте постановления.
Дата теперь официально включена в перечень памятных дней в Вооруженных силах России. Указ вступил в силу сразу после подписания.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сил специальных операций (ССО) с праздником, который отмечается 27 февраля. Глава государства отметил, что создание ССО стало ответом на вызовы XXI века, а сами подразделения заняли достойное место в авангарде армии, сочетая традиции спецназа с новейшими стратегиями. День ССО был учрежден в 2015 году.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
42%
Нашли ошибку?