Владимир Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником

Рита Цветкова
Рита Цветкова 72 0

Президент отдельно поблагодарил бойцов, которые защищают Отечество в зоне СВО.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций (ССО) с профессиональным праздником. Он отметил, что военнослужащие могут по праву гордиться, что в короткие сроки заняли достойное место в авангарде российской армии.

«Формирование ваших мобильных, оснащенных самым современным оружием и техникой подразделений стало ответом на острые вызовы XXI века, на исторические задачи по укреплению суверенитета и безопасности, которые стоят перед Россией, перед нашим народом», — сказал глава государства.

Как отметил Путин, бойцы ССО укрепили потенциал Вооруженных мил (ВС) РФ, развивая лучшие традиции отечественного спецназа и опираясь на новейшие тенденции в стратегии и тактике. РФ. А также на деле доказали, что способны решать нестандартные и часто уникальные задачи, действовать быстро и эффективно в любой обстановке и ситуации.

Президент отдельно поблагодарил личный состав и ветеранов подразделений ССО за безупречную боевую работу, за воинское мастерство и личное мужество.

Особые слова благодарности Путин адресовал военнослужащим, которые сегодня выполняют боевые задачи в зоне спецоперации — ведут разведку, отважно действуют в тылу врага, уничтожают диверсионные группы на приграничных территориях.

«Уверен, что вы и впредь будете на высочайшем уровне обеспечивать безопасность Отечества и наших граждан, показывать пример верности присяге и воинскому долгу, достойно и преданно служить Родине», — заключил президент, пожелав здоровья защитникам и их близким.

День ССО отмечается 27 февраля в соответствие с указом президента от 26 февраля 2015 года. Празднование в подразделениях традиционно проходит скромно — построения в воинских частях, объявление благодарностей, вручение государственных наград и знаков отличия.

Кроме того, в этот день проходят памятные мероприятия, церемонии возложения цветов к мемориалам и захоронениям погибших военнослужащих. В некоторых регионах проводятся показательные выступления — рукопашный бой, тактические действия малых групп, работа с вооружением и экипировкой.

