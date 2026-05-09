В Москву на празднование 81-й годовщины Победы прибыли зарубежные делегации

Элина Битюцкая
Одним из первых приехал Верховный правитель Малайзии.

В российскую столицу прибыли зарубежные делегации для участия в праздновании 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Одним из первых, еще 6 мая, в Москву прилетел Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим.

Кто приехал в Москву на День Победы

В столицу на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прибыли президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран, а также председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой и председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик с супругой.

Кроме того, в Москву прилетел премьер-министр Словакии Роберт Фицо, которому пришлось преодолевать препятствия, чтобы попасть в Россию. Страны Балтии и Польша отказали в использовании своего воздушного пространства для их самолетов. Так, Роберт Фицо добирался до России транзитом через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. Там не возражали против пролета словацкой делегации.

Также на парад пригласили военных атташе иностранных государств.

Кто отказался от участия в параде

Ряд стран отказались от участия. Среди них — США, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Япония, а также государства Балтии, которые объявили о полном бойкоте мероприятия.

Не приехал в Москву президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В Москву также не прибыли представители Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр тоже не появится на параде.

При этом помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что в этом году Москва специально не приглашала на парад 9 мая иностранных гостей. При этом ряд зарубежных лидеров сами выразили желание приехать на праздничные торжества.

Парад Победы–2026

Торжественный смотр войск по традиции начался 9 мая в 10:00 утра. В этом году, в связи с оперативной обстановкой и мерами безопасности, Парад Победы в Москве проходит без участия колонны военной техники. В пешем строю — военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил РФ.

В ходе трансляции парада была показана работа военнослужащих Вооруженных Сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне СВО, а также несущих боевое дежурство и боевую службу.

Финальным аккордом стал пролет самолетов российских пилотажных групп, а истребители Су-30 и МиГ-29 окрасили небо в цвета российского флага.

Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев, принимал — министр обороны РФ Андрей Белоусов.

