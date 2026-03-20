Путин подписал указ о президентской «пятерке» членов ЦИК

Они будут исполнять свои полномочия в течение пяти лет.
Президент России Владимир Путин утвердил членов Центризбиркома
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Соответствующий документ уже опубликован на портале правовых актов.
В «президентскую пятерку» вошли Элла Памфилова, Игорь Борисов, Наталья Бударина, Антон Лопатин и Анатолий Сысоев.
Полномочия нынешнего состава ЦИК истекают в марте, после чего к работе приступит новая команда.
Комиссия состоит из 15 человек и обновляется каждые пять лет. Свои «пятерки» уже представили и другие ветви власти. Совет Федерации утвердил своих кандидатов 4 марта, а Госдума назначила своих представителей 11 марта.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин объявил о начале формирования нового состава Общественной палаты России. Он выдвинул 40 человек с особыми заслугами, при этом не менее половины кандидатов должны представлять профессиональные союзы и некоммерческие организации. В течение 30 дней региональные общественные палаты должны выбрать по одному представителю для работы на федеральном уровне.
Читайте также
