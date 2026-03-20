Путин подписал указ о президентской «пятерке» членов ЦИК

|
Светлана Стофорандова Журналист 22 0

Они будут исполнять свои полномочия в течение пяти лет.

Кто вошел в «президентскую пятерку» членов Центризбиркома

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Соответствующий документ уже опубликован на портале правовых актов. 

В «президентскую пятерку» вошли Элла Памфилова, Игорь Борисов, Наталья Бударина, Антон Лопатин и Анатолий Сысоев. 

Полномочия нынешнего состава ЦИК истекают в марте, после чего к работе приступит новая команда. 

Комиссия состоит из 15 человек и обновляется каждые пять лет. Свои «пятерки» уже представили и другие ветви власти. Совет Федерации утвердил своих кандидатов 4 марта, а Госдума назначила своих представителей 11 марта. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин объявил о начале формирования нового состава Общественной палаты России. Он выдвинул 40 человек с особыми заслугами, при этом не менее половины кандидатов должны представлять профессиональные союзы и некоммерческие организации. В течение 30 дней региональные общественные палаты должны выбрать по одному представителю для работы на федеральном уровне. 

Еще больше новостей – у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.00
-0.84 97.29
0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

