Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты РФ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 10 0

Региональные общественные палаты должны избрать по одному представителю для работы на федеральном уровне в течение 30 дней.

Как осуществляется формирование состава Общественной палаты

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин объявил о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты РФ. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Кремля на официальном сайте главы государства.

Исходя из действующего законодательства, российский лидер определил 40 граждан России, обладающих особыми заслугами перед страной и обществом, и направил им предложения войти в обновленный состав Палаты. Уточнялось, что не менее половины выдвинутых кандидатов представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей, их ассоциации, а также другие некоммерческие структуры, созданные для защиты интересов различных социальных и профессиональных групп.

В течение 30 дней после официального начала процедуры формирования нового состава региональные общественные палаты должны избрать из своего состава по одному представителю для работы на федеральном уровне.

В соответствии с законом, Общественная палата участвует в обеспечении учета интересов граждан и общественных организаций при выработке и реализации государственной политики. Кроме того, структура осуществляет общественный контроль за деятельностью федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления, и содействует защите прав человека, в том числе в местах принудительного содержания.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин подписал закон о сохранении выплат многодетным семьям. Закон предусматривает сохранение выплат при превышении среднедушевого дохода — не более чем на 10% выше регионального прожиточного минимума.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.63
-0.12 90.58
0.30
Ретроградный Меркурий развеет иллюзии: гороскоп для знаков зодиака на мар...

Последние новости

10:40
«По всему городу»: в Смоленске вторые сутки ищут пропавшую девятилетнюю девочку
10:30
Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты РФ
10:20
Актер Сергей Безруков накопил штрафы ГИБДД на сумму свыше 20 тысяч рублей
10:10
Столица в снегу: в Москве может быть побит 30-летний рекорд по высоте сугробов
9:58
Нужны ли зимой солнезащитные очки — мнение офтальмолога
9:50
Опасный деликатес: кому вреден сыр с плесенью

Сейчас читают

«Щемящее чувство ностальгии»: Прилучный назвал любимую сцену из советского кино
«Вся таблица Менделеева»: терапевт объяснил, чем грозит детям облизывание сосулек
В США уничтожен архив рассекреченных документов о внеземных цивилизациях
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Кровавая луна и затмение: гороскоп для знаков зодиака 3 марта
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео