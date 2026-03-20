«Цели нет»: Буйнов не планирует жить до 100 лет

Певец Александр Буйнов не ставит перед собой цель дожить до 100 лет

Народный артист России Александр Буйнов не ставит перед собой задачу дожить до векового юбилея. Об этом певец эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru на праздничном концерте «Про100 Зацепин», посвященном 100-летию героя труда и народного артиста России Александра Зацепина.

Журналисты поинтересовались у певца, мечтает ли он встретить свое столетие. Буйнов сначала взял небольшую паузу, а затем ответил, что не планирует быть долгожителем.

«Цели такой нет», — отрезал исполнитель.

Известный певец родился 24 марта 1950 года в Москве. Совсем скоро артисту исполнится 77 лет. Несмотря на отсутствие планов на долгожительство, Буйнов продолжает вести активный образ жизни и радовать поклонников выступлениями на большой сцене.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Буйнов уверен, что у человека всегда должно быть хорошее настроение. Хотя он и испытывает грусть из-за житейских неурядиц, певец умеет быстро менять свой настрой, переключаясь на позитив.

