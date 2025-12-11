«Я всегда виноват»: Александр Буйнов об оптимизме и секрете семейного счастья

Александр Буйнов считает, что у человека всегда должно быть хорошее настроение

Народный артист РФ Александр Буйнов считает, что у человека всегда должно быть хорошее настроение. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на новогоднем концерте «Наш Новый год» в Государственном Кремлевском Дворце.

«Всегда хорошее настроение должно быть, правильно? Вот так вот!» — заявил Буйнов журналистам.

Артист при этом признался, что в данный момент ему грустно и печально из-за разных неурядиц, однако певец имеет способность «перевоплощаться» и быстро менять свой настрой. В его семье пессимистом, скорее, является его супруга Алена, которая склонна к частым переменам в настроении.

«Я встаю с утра и говорю: какое прекрасное небо», — пересказывает он свой разговор с женой.

«Серое…», — отвечает Алена.

«А как птички поют!» — продолжает восторгаться он.

«Это вороны…», — говорит супруга.

«Нет, все классно — и птички, и небо!» — продолжает не унывать певец.

Буйнов признался, что привык к такому восприятию мира своей второй половинки и поделился секретом долгих отношений.

«Рецепт (семейного счастья. — Прим. ред.) простой: я всегда виноват», — признался артист.

