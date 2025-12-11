«Я всегда виноват»: Александр Буйнов об оптимизме и секрете семейного счастья

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 36 0

Певец старается никогда не унывать.

Фото, видео: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Александр Буйнов считает, что у человека всегда должно быть хорошее настроение

Народный артист РФ Александр Буйнов считает, что у человека всегда должно быть хорошее настроение. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на новогоднем концерте «Наш Новый год» в Государственном Кремлевском Дворце.

«Всегда хорошее настроение должно быть, правильно? Вот так вот!» — заявил Буйнов журналистам.

Артист при этом признался, что в данный момент ему грустно и печально из-за разных неурядиц, однако певец имеет способность «перевоплощаться» и быстро менять свой настрой. В его семье пессимистом, скорее, является его супруга Алена, которая склонна к частым переменам в настроении.

«Я встаю с утра и говорю: какое прекрасное небо», — пересказывает он свой разговор с женой.

«Серое…», — отвечает Алена.

«А как птички поют!» — продолжает восторгаться он.

«Это вороны…», — говорит супруга.

«Нет, все классно — и птички, и небо!» — продолжает не унывать певец.

Буйнов признался, что привык к такому восприятию мира своей второй половинки и поделился секретом долгих отношений.

«Рецепт (семейного счастья. — Прим. ред.) простой: я всегда виноват», — признался артист.

Ранее 5-tv.ru писал, за что Лариса Долина критикует звезд и нарывается на скандалы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:00
Секрет домашнего лифтинга: как с помощью массажа лица избавиться от морщин
9:00
Любимый вкус и небольшие траты: ТОП-10 бюджетных салатов на Новый год
8:55
Портал «Грамота.ру» выбрал слово 2025 года
8:47
«За деньги да»: Ларису Долину не вырезали из новогоднего фильма
8:33
«Я всегда виноват»: Александр Буйнов об оптимизме и секрете семейного счастья
8:19
«Еще впереди»: Оксана Самойлова высказалась об их отношениях с Джиганом

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
Силы ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников, летевших на Москву
Названы самые популярные имена для новорожденных в России в 2025 году
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео