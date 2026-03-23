Технологии и смекалка: как российские бойцы сбивают дроны ВСУ

Таранить вражеские беспилотники нашим военным теперь помогают новейшие комплексы «Елка», которые поступили на передовую. Искусственный интеллект и мини-компьютер максимально точно определяют цели в воздухе. Но наряду с такими высокими технологиями в этой воздушной войне есть место народной смекалке. Один из бойцов придумал, как сбивать дроны ВСУ с помощью нехитрого изобретения. Все, что требуется — гайка и веревка. Как это работает — увидел корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

В небе над Донбассом самые настоящие воздушные бои между военными беспилотниками. Но такое случается очень редко. Наш квадрокоптер похитил вражеский. Вот так зацепил и унес на российские позиции.

Беседуем с автором небесного похищения. Этот боец совсем еще молод, в прошлом самый настоящий шахтер, то есть техническое образование имеется. В военной работе он использует гениальное в своей простоте изобретение — гайку на капроновой нити, в которой запутываются вражеские беспилотники. Результат поражает.

«И сколько вы таким приспособлением уже уничтожили?» — спросил корреспондент.

«В общем, ну, наверное, тысяч полторы дронов. Но вот за январь месяц мы подсчеты специальные вели. Чисто Mavic одних сто пять штук», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Череп».

И это, напомним, в тот самый момент, когда оборонка и России, и Украины не устает придумывать все новые и новые способы борьбы с микроавиацией. У нас, например, на фронт поступили комплексы «Елка», которые сбивают чужие дроны тараном. «Елка» хранится в кейсе и имеет элементы машинного зрения. Маленький компьютер доводит ее до цели. А тут — веревка с гайкой.

Сейчас бойцы подразделения, в котором служит истребитель дронов, отдыхают и готовятся к новой работе. Группировка войск «Юг» ведет наступление в районе Константиновки. Там максимально сложная обстановка. Журналистам даже показали, как выглядит проводка малой группы по лесу в сопровождении своего дрона и борьба с дроном врага.

«Главное — не поднимать лицо кверху, потому что его очень хорошо видно на фоне леса», — отметил Григорьев.

Боец-истребитель дронов утверждает: если его машина в воздухе, то российские солдаты внизу будут на 90% застрахованы от таких неприятностей. Он попросту собьет дрон противника. Но уже очень скоро ему предстоит приспосабливаться к новым условиям. Бои переходят в зону жилой застройки.

«Война везде война, до этого были поля, было одно движение. Сейчас начинается город. Сейчас начинаются городские бои», — говорит «Череп».

Для действий в городе нужно осваивать новые маневры и хитрости. Возможно, и троса с гайкой будет маловато, а на смену им окопные инженеры придумают что-то иное.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.