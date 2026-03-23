Новый старый вкус: как минтай делают национальным брендом России

На Дальнем Востоке стартует сезон прибрежной ловли минтая. Его в России добывают больше, чем в любой другой стране мира. В прошлом году — рекордные два миллиона 100 тысяч тонн. Значительная часть улова идет на экспорт. Но все больше этой «народной рыбы» перерабатывается в нашей стране. И вот теперь ученые придумали, как сделать минтай еще и национальным брендом. Новые необычные рецепты изучил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

У студентов кафедры пищевой и клеточной инженерии Дальневосточного университета практика. На зачет — азиатское пирожное моти с начинкой из минтая, икры и сушеных водорослей.

На экзамене — еще с десяток необычных и понятных вкусов, все из минтая. Ученые выдали отраслевикам целую линейку готовых рецептов от науки, как сделать эту рыбу суперпопулярной у россиян.

«Заглушать мы ничего не хотели. Хотели подчеркнуть вкус и пользу дальневосточного минтая», — рассказала руководитель базовой кафедры пищевой и клеточной инженерии передовой инженерной школы ДВФУ Татьяна Ершова.

Минтай — настоящий суперфуд в море рыбы на прилавке. Мировой вылов за год — около 3,5-4 миллионов тонн. При этом 60% промысла обеспечивает Россия. Штаты — на втором месте. В прошлом году наши рыбаки поставили исторический рекорд — два миллиона 100 тысяч тонн. Минтай для России — это продукт стратегический.

«Обезглавленная часть рыбы подается на вторую часть машины, где происходит ее филетирование», — показал заместитель генерального директора ООО «Камчаттралфлот» Сергей Ларионов.

В мире российский минтай — безусловный бренд, за которым охотятся. Наша промышленность уже сегодня пришла к тому, что на экспорт идет не только сырье, но и продукты с высокой добавленной стоимостью. Даже рыбий жир из минтая — это компонент в производстве фармпрепаратов. А печень или экзотический фарш сурими, сделанные на Камчатке, очень любят в Азии.

«Мы заинтересованы, чтобы наш российский потребитель ел качественный и полезный продукт из дальневосточных морей», — подчеркнул Сергей Ларионов.

Еще несколько лет назад в России реализовывали лишь 10% от всего улова минтая. В 2024-м эта цифра выросла уже до 21%, а по итогам прошлого года каждая третья выловленная рыба шла на прилавок к россиянам.

«Минтай — это новая звезда рыбной полки. На мой взгляд, здесь несколько факторов, которые на это влияют. В первую очередь это сравнительно конкурентоспособная цена минтая и относительно других видов рыб, и относительно других источников протеина», — пояснил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Минтай, действительно, народная рыба — на прилавке в три-пять раз дешевле трески.

На Дальнем Востоке уже совсем скоро начнется сезон прибрежной ловли минтая. Рыба зайдет сюда, в бухты и заливы Владивостока, как только вскроется лед. Опытные рыбаки уже готовят снасти.

Разработка приморских ученых вместе с ассоциацией добытчиков минтая нацелена на молодежь, поэтому в линейке так много модного рыбного фастфуда и полуфабрикатов.

«Там есть такая сердцевинка из икры, которая солоновата, и нежный вкус минтая», — поделилась студентка ДВФУ Юлия Кузнецова.

Уже сейчас идут переговоры с крупными торговыми сетями. Поэтому печенье из минтая, пирожные или пельмени совсем скоро сможет попробовать каждый.

