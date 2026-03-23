Заработал новый закон: в Омской области начали изымать заброшенные дачные участки

В регионе выявили десятки тысяч пустующих участков, по ряду из них уже поданы иски.

После вступления новых правил в Омской области изъяли первые дачи

В Омской области жители лишились земельных участков. В регионе впервые применили закон, который вступил в силу в марте прошлого года. Речь идет о заброшенных дачах — таких в регионе выявили 50 тысяч. Пока иски подали на хозяев 13 участков, но на заседание собственники не явились.

В итоге суд передал пустующие земли в муниципальную собственность. Напомню, по закону, чтобы участок не признали заброшенным, необходимо поддерживать его в порядке, ежегодно убирать территорию и не позволять сорнякам вырастать выше метра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за какие ошибки на даче придется платить штраф. Ужесточение правил использования дачных участков связано с ростом числа заброшенных территорий и нарушений противопожарных и экологических норм. В последние годы власти начали активнее контролировать состояние земель в садовых товариществах, а также вводить новые требования к их содержанию и использованию. Законодатели отмечают, что такие меры направлены на снижение рисков пожаров, загрязнения почвы и конфликтов между соседями, а также на более рациональное использование земли.

