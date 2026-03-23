Россиянам рассказали, как получить дополнительный выходной

Россияне могут получить дополнительный выходной при диспансеризации

Работающие граждане России имеют право дополнительный выходной день при прохождении диспансеризации. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, одним из самых доступных способов законно получить выходной является прохождение диспансеризации. Он полагается с сохранением среднего заработка, если обследование проводится в рабочий день

Также специалист подчеркнула, что день отдыха можно получить вместо оплаты сверхурочной работы. Это проводится по соглашению сторон.

Помимо этого, донорам при сдаче также полагаются два оплачиваемых выходных дня. Данные меры позволяют сотрудникам восстановить силы и уделить время своему здоровью без потери рабочего статуса.

Помимо медицинских процедур и переработок, трудовое законодательство предусматривает возможность взять краткосрочный отпуск по семейным обстоятельствам. Голубева уточнила, что граждане вправе рассчитывать на период до пяти дней отдыха в случае свадьбы, появления на свет ребенка или смерти близкого родственника. Однако такой отпуск, как правило, предоставляется без сохранения заработной платы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.