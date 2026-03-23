Участники фестиваля «ТопФест» установили рекорд России

Рекорд России установили участники масштабного фестиваля «ТопФест» в Петербурге. Более 30 миллионов просмотров по официальному хэштегу этого события. На одной площадке собрались видеоблогеры, имена которых знает каждый школьник нашей страны. Молодые интернет-звезды раскрыли секреты своей популярности. Гостей также порадовал и первый цифровой артист России. С теми, кто вдохновляет миллионы, встретилась корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Их имена знает любой подросток, а каждое видео набирает миллионы просмотров. Еще недавно и представить было сложно, что блогеры-дети, как взрослые, соберут такую площадку — это самая большая ледовая арена в мире.

На петербургской сцене — 30 топовых детских блогеров с совокупной аудиторией больше 50 миллионов человек. Уже повзрослевшие кумиры поколения альфа — Егор Шип, Аня Pokrov, Артур Бабич.

«Я через интернет нашел свою будущую семью, жену, поэтому интернет — это куда больше, чем просто видосики», — рассказал блогер, артист Артур Бабич.

И те, кому едва исполнилось десять. Это, например, первая в стране девочка-диджей Мисс Ли, а Матвей Яицкий — голос Мишки ТОП, первого цифрового артиста.

«Такое ощущение, что я живу в будущем. И я дружу с ИИ!» — поделился блогер Матвей Яицкий (Мишка ТОП).

Со всеми можно познакомиться, сфотографироваться, обсудить контент и онлайн-тренды.

«В интернете полно порядочных и хороших блогеров, которые стараются сделать наш мир, нашу страну чуточку лучше», — говорит блогер Gazan.

А еще «ТопФест» — возможность продемонстрировать родителям: телефон в руках ребенка — далеко не бесполезная игрушка.

«Для меня блогерство дало максимальное количество навыков. Потому что я теперь и режиссер, и сценарист, и сама все умею. А Макару, конечно же, друзей», — отмечает блогер Steshok.

«Мы стараемся в ногу идти со временем, чтобы знать, чем интересуются дети, смотреть, кто их кумиры. Интересно, да, за ними наблюдать», — поделились мамы блогеров Анна Максименкова и Татьяна Янковая.

«ТопФест» — флагманский проект Института поддержки детского блогинга, который разрушает стереотипы о пагубном влиянии соцсетей на подрастающее поколение.

«Мы всегда говорим: звезды рядом. И звезды-блогеры рядом с нашими детьми, и мы особо рядом с собственными детьми, и интересуемся их увлечениями», — подчеркнула директор АНО «Институт поддержки детского блогинга» Наталья Локтева.

Здесь не важно, блогер ты или подписчик, сколько у тебя просмотров и лайков. В центре внимания — самые важные ценности: любовь, дружба, уважение к родной культуре.

А еще творчество, за которым наблюдает, без преувеличения, вся страна. За три недели количество переходов по официальному хэштегу фестиваля #топфест достигло почти 37 миллионов. Это национальный рекорд, который эксперты Международной системы регистрации фиксируют прямо на сцене.

И все это — только начало. 12 июня «ТопФест» соберет «Лужники», а дальше — федеральный тур по 15 городам России. Праздник дружбы и творчества увидят 500 тысяч зрителей, еще миллионы будут следить онлайн за теми, кто своим примером доказывает: в топе — не хайп и хейт, а добро, которое не делит мир на реальный и виртуальный.

