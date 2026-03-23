«Голливудская эстетика носа»: почему звезды стали выглядеть одинаково

Daily Mail: голливудские звезды стали выглядеть одинаково из-за пластики носа

Тенденция к созданию вздернутых носов захватила Голливуд, сделав лица актрис Марго Робби, Николь Кидман и Энн Хэтэуэй поразительно похожими. Об этом сообщает Daily Mail.

Несмотря на различные формы лиц, на красных дорожках у артисток замечают одинаковый профиль с приподнятым кончиком носа. Подобный эффект перестал быть результатом сложных операций, так как современная косметология предлагает быстрые альтернативы.

Пластический хирург Росс Перри отметил, что в киноиндустрии наблюдается явное формирование эстетических стандартов.

«В голливудской эстетике носа определенно заметно стремление к тонкому совершенствованию, а не к драматическим изменениям», — подчеркнул специалист.

По его словам, сейчас наиболее востребован «естественный, сбалансированный» вид носа: прямая спинка, изящная переносица и мягко очерченный кончик, который гармонирует с общими пропорциями лица. Желание выглядеть безупречно под любым углом в эпоху камер и социальных сетей диктует моду на универсальные формы, которые идеально смотрятся на снимках.

Особую роль в «клонировании» лиц сыграла безоперационная ринопластика, известная как «жидкая коррекция носа». С помощью подкожных филлеров пациенты могут исправить неровности и создать иллюзию прямого профиля всего за несколько минут. Это помогает избегать длительной реабилитации.

Перри предупредил, что слепое копирование звездных образов не всегда оправдано. Лучшие результаты в косметологии достигаются при учете индивидуальных особенностей каждого человека, а не использовании шаблонов.

