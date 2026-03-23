Старость включается резко: ученые назвали опасный возрастной рубеж

Организм человека начинает резко стареть после 50 лет

Ученые пришли к выводу, что возрастные изменения в организме человека происходят не плавно, а скачками. После периода активного роста в детстве и относительной стабильности в молодые годы процессы изнашивания могут внезапно ускориться. Результаты исследования специалистов были опубликованы в журнале Nature.

Специалисты называют одним из ключевых рубежей примерно 50-летний возраст, когда многие системы начинают стареть заметно быстрее. Исследователи сосредоточились на изучении белковых процессов и установили: после преодоления этой границы ткани и органы теряют функциональные возможности интенсивнее.

Для оценки биологического возраста были разработаны специальные методы анализа белков. Выяснилось, что первыми выраженные признаки износа демонстрируют кровеносные сосуды.

Несмотря на то, что продолжительность жизни человека выше, чем у большинства животных, возрастное ухудшение работы внутренних органов нередко приводит к хроническим заболеваниям.

Как проходило исследование

Для более глубокого понимания механизма старения специалисты собрали образцы у 76 добровольцев в возрасте от 14 до 68 лет. В общей сложности было исследовано свыше 500 проб из различных тканей, представляющих основные системы организма — от сердечно-сосудистой до мышечной.

Ученые составили подробный список выявленных белков и проследили динамику их концентрации с возрастом. Оказалось, что почти полсотни соединений, связанных с патологиями сердца и печени, постепенно увеличиваются по мере старения.

Самые заметные изменения

По данным работы, наиболее значительные перестройки происходят примерно между 45 и 55 годами. В этот период многие ткани проходят серьезную трансформацию, а особенно уязвимой оказывается крупная сердечная артерия. Существенные изменения фиксируются также в селезенке и поджелудочной железе, которая играет ключевую роль в пищеварении.

Чтобы подтвердить выводы, исследователи провели эксперимент на животных. Молодым мышам ввели белок, связанный с возрастными процессами. После этого у них снизилась физическая выносливость, ухудшилось чувство равновесия и появились признаки сосудистого старения. Ученые подчеркнули, что уровень мышечной силы напрямую влияет на способность организма противостоять возрастным недугам.

Старение — сложный и многоэтапный процесс

Другие научные работы также указывают на существование нескольких возрастных «пиков». Один из них приходится примерно на середину возрастного промежутка между 40 и 50 и связан с изменениями в обмене жиров. Второй — на 60 лет и отражается на переработке углеводов и работе иммунитета.

Все это подтверждает, что старение затрагивает организм комплексно и развивается поэтапно. Понимание таких механизмов открывает новые возможности для медицины.

«Эти данные могут способствовать разработке целенаправленных мер по борьбе со старением и возрастными заболеваниями, открывая путь к улучшению здоровья пожилых людей», — отметили авторы исследования.

