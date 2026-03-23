Колонка живет своей жизнью: голосовые помощники стали «помогать» мошенникам

Дарья Орлова
Неожиданная активность гаджета может оказаться тревожным сигналом.

В России умные колонки стали помогать мошенникам

Киберпреступники все чаще пытаются получить доступ к умным колонкам и другим устройствам с голосовыми ассистентами. По словам специалистов, такие технологии могут использоваться не только для розыгрышей, но и для слежки за владельцами.

Об угрозе сообщили в пресс-службе управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как понять, что устройство взломали

Прямо выявить вмешательство посторонних непросто, однако есть косвенные признаки. Например, колонка может неожиданно активироваться без голосовой команды, запускать музыку, совершать звонки или выполнять другие действия, которые пользователь не инициировал.

Поводом насторожиться также может стать появление неизвестных устройств или подозрительных операций в привязанном аккаунте.

Что делать при подозрении на взлом

Эксперты советуют при первых сомнениях сразу отключить устройство от сети или интернета. Затем необходимо сменить пароль доступа на более надежный и внимательно проверить список подключенных гаджетов, удалив все лишнее.

Дополнительной мерой безопасности станет своевременное обновление программного обеспечения и приложений, поскольку актуальные версии часто содержат исправления уязвимостей.

