«Эпидемия ходит»: концертный директор Булановой рассказал о состоянии певицы

Певицу Буланову госпитализировали из-за плотного гастрольного графика

Заслуженную артистку России Татьяну Буланову доставили в больницу и поместили под капельницу ради профилактики. Об этом 5-tv.ru сообщил ее концертный директор Сергей Хрусталев.

Ранее появилась информация о том, что состояние артистки резко ухудшилось после выступления в Димитровграде из-за переутомления, в результате чего ее доставили в больницу. Однако Хрусталев опроверг серьезные опасения.

«Все нормально, просто плотный гастрольный график и эпидемия ходит, поэтому такие профилактические вещи делаем, чтобы все концерты состоялись», — объяснил директор.

По его словам, госпитализация носит профилактический характер и никак не повлияет на дальнейшие выступления певицы. Гастрольный график Булановой остается без изменений.

За долгие годы творческой карьеры в репертуаре народной артистки накопилось более 300 песен, многие из которых стали настоящими хитами и любимы несколькими поколениями слушателей. Несмотря на плотный график, Буланова продолжает активно выступать по всей стране.

