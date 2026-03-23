Смертельная головная боль: врач предупредил о скрытой угрозе инсульта

Терапевт Кондрахин: головные боли могут быть признаком инсульта

Регулярная головная боль является ключевым признаком приближающегося инсульта. Об этом сообщил терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru.

Специалист прокомментировал недавний инцидент в Китае, где популярная блогер Ван Ефей скончалась от кровоизлияния в мозг прямо во время трансляции. Перед потерей сознания девушка успела пожаловаться зрителям на резкое ухудшение самочувствия и сильную мигрень. Врачи диагностировали у нее тяжелейшее поражение ствола мозга, которое привело к мгновенной смерти.

Андрей Кондрахин подчеркнул, что в отличие от сердечно-сосудистых патологий, заболевания мозга часто протекают без четкой симптоматики.

«Если мы говорим про кровоизлияние в мозг, то очень мало бывает таких симптомов, которые показывают, что вот-вот произойдет катастрофа. Основным симптомом, конечно, является головная боль. Если мы говорим про аневризму, то это вообще мина замедленного действия. Человек может жить всю жизнь, ничего не замечая», — пояснил эксперт.

По его словам, любые хронические головные боли требуют немедленного медицинского обследования.

Особое внимание врач уделил контролю артериального давления. Он назвал гипертонию основным фактором риска. Кондрахин отметил, что отсутствие терапии при повышенном давлении неизбежно ведет к проблемам с сосудами.

«Своевременное лечение гипертонической болезни — это один из методов контроля инсульта. При неконтролируемой гипертонии возможно резкое повышение давления, что приводит к кровоизлиянию», — подытожил медик.

Он отметил, что головная боль никогда не возникает без серьезной внутренней причины. Игнорирование таких сигналов организма может закончиться летальным исходом, как это случилось с китайским стримером на глазах у тысяч подписчиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.