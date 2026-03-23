Задержан цирковой артист Чернов, устроивший пожар в жилом доме в центре Москвы

Правоохранительные органы задержали бывшего циркового артиста Евгения Чернова, которого считают виновным в пожаре, произошедшем в центре Москвы. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Трагедия разыгралась в одном из жилых домов. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета, которая, вероятно, и принадлежала Чернову. В результате пожара три человека погибли, еще пятеро пострадали.

Завтра, 24 марта, суд должен избрать подозреваемому меру пресечения. В зависимости от квалификации действий фигуранта ему может грозить уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на длительный срок.

Евгений Чернов — бывший гимнаст. Он долгое время преподавал в Государственном училище циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева.

Ранее 5-tv.ru подробнее писал, как в девятиэтажном жилом доме в центре Москвы случился пожар. К тушению привлекли 86 специалистов МЧС и более 20 единиц техники.

