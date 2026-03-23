Смешивается с кожным салом: что провоцирует появление прыщей на спине

Дерматолог Радина: кондиционер для волос провоцирует появление прыщей на спине

Использование кондиционера для волос может приводить к появлению прыщей на спине, однако причина не в самом средстве, а в особенностях ухода. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-дерматолог Кристина Радина.

По словам эксперта, появление акне в первую очередь связано с гормональным фоном и генетической предрасположенностью. Даже при неправильном использовании бальзамов у некоторых людей высыпания не возникают. Но если предрасположенность есть, ошибки в уходе действительно могут спровоцировать акне, в том числе на спине.

Радина пояснила: шампуни содержат поверхностно-активные вещества, которые эффективно очищают кожу. А вот бальзамы и кондиционеры работают иначе — они создают на волосах защитную пленку за счет силиконов, масел и восков. Когда средство смывается, его остатки стекают по спине, где находится много сальных желез. Смешиваясь с кожным салом и ороговевшими клетками, компоненты образуют на коже пленку, нарушающую естественное очищение пор.

«Когда кондиционер попадает на кожу спины и остается там, он может создавать окклюзионную пленку. Это затрудняет нормальное функционирование пор и при наличии предрасположенности способствует появлению высыпаний», — предупредила дерматолог.

Чтобы снизить риск, врач советует тщательно смывать средства для волос и наносить бальзам, наклонив голову вперед — так он меньше попадает на спину.

