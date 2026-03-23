Красивая упаковка: как понять, что ваш психолог некомпетентен

Психолог Глаголев: профессиональный психолог прозрачно отвечает на вопросы

С ростом спроса на психологическую помощь увеличилось и количество людей, называющих себя специалистами без должной подготовки, профессиональной этики и четких границ. О том, как отличить настоящего психолога от человека, который лишь продает себя в красивой упаковке, в беседе с Life.ru рассказал психолог Евгений Глаголев.

На что обращать внимание в первую очередь? Диплом о профильном образовании — база, но не панацея. Важнее, где именно специалист проходил обучение, сколько часов отработал в конкретном методе и насколько серьезна организация, выдавшая документы. Ориентир «чем больше корочек, тем лучше» может привести к ошибке.

Стиль общения многое говорит о профессионализме. Настоящий специалист никогда не давит, не раздает готовых решений и не навязывает схемы. Его задача — помочь человеку самому разобраться в себе, а не предложить волшебную таблетку. Тревожные звоночки: гарантии результата, обещания все исправить за одну-две встречи, морализаторство, навешивание ярлыков, флирт, грубость или ощущение, что клиента «ломают» ради достижения цели.

Бывает, что специалист квалифицирован, но просто не подходит конкретному человеку. Здесь важны внутреннее чувство безопасности и доверия. Профессионал без утайки отвечает на вопросы о методах работы, конфиденциальности, формате сессий и стоимости. Если он честно признает, что проблема не в его компетенции, и направляет к другому коллеге — это признак зрелости, а не слабости.

Отдельное предостережение — смесь психологии с эзотерикой. Если в работе звучат термины «чистка рода», «кармические узлы» или «регрессии в прошлые жизни», стоит задуматься: это уже выходит за рамки научного подхода. Устойчивые изменения требуют времени, и краткосрочное облегчение — не то же самое, что глубокая проработка проблемы.

При выборе специалиста Глаголев советует проверять информацию через профессиональные сообщества, реестры и ФИС ФРДО. А если поиск идет через онлайн-платформы, важно уточнить, как именно проверяют документы и проводят отбор кандидатов.

