Минус пять миллионов: вдова Романа Попова снова снизила цену на дом

После тяжелых испытаний семье артиста приходится искать выход из сложной ситуации.

Супруга актера Романа Попова, известного по сериалу «Полицейский с Рублевки», вновь скорректировала стоимость загородной недвижимости, которую семья пытается продать уже продолжительное время. По информации KP.RU, цена на дом снизилась еще на пять миллионов рублей и теперь составляет около 47 миллионов.

Особняк в Подмосковье выставили на продажу еще при жизни артиста. Тогда он надеялся решить финансовые вопросы на фоне ухудшения здоровья. Позже стало известно о возвращении онкологического заболевания, и дом был оформлен на его жену.

Пять месяцев назад, после смерти Попова, семье пришлось столкнуться с серьезными расходами — значительные средства ушли на лечение и организацию похорон.

Сейчас вдова актера воспитывает троих детей — 15-летнего сына Федора, 12-летнюю дочь Елизавету и 7-летнюю Марту. Женщина работает учителем и признается, что содержать большой коттедж в престижном поселке для нее слишком затратно. Супруга Попова рассчитывает, что продажа недвижимости позволит приобрести более доступное жилье и обеспечить детям стабильное будущее.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

