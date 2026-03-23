Космический десант: исследователи высадятся на пролетающий мимо Земли астероид

Daily Mail: исследователи высадятся на пролетающий мимо Земли астероид

В 2029 году частная космическая фирма намерена совершить первую в истории посадку на потенциально опасный астероид Апофис, когда он пролетит в непосредственной близости от Земли. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты планируют отправить к небесному телу два компактных аппарата для детального изучения его поверхности и состава. Астероид диаметром около 340 метров, обнаруженный более 20 лет назад, пройдет на расстоянии всего 32 тысяч километров от поверхности планеты.

Это событие станет уникальным шансом для науки, так как объект окажется в десять раз ближе к Земле, чем Луна. Он будет виден невооруженным глазом миллиардам людей.

Реализацией амбициозного проекта занимается американская компания ExLabs, чье судно-носитель ApophisExL уже успешно преодолело стадию предварительного анализа для запуска в 2028 году.

Миссия предполагает доставку десяти различных инструментов, включая два спускаемых модуля размером с коробку для обуви. Один из них создается студентами Технологического института Тиба в Японии.

Инженеры планируют выпустить зонды на высоте 400 метров над поверхностью астероида, после чего они совершат посадку на космический объект со скоростью десять сантиметров в секунду.

«Мы работаем над преодолением барьеров, которые долгое время оставляли глубокий космос в руках только крупнейших агентств», — отметила менеджер ExLabs Кейко Накамура-Мессенджер.

Научный сотрудник ExLabs Мигель Паскуаль подчеркнул, что основной задачей является получение высококачественных снимков рельефа.

Чтобы исключить влияние на траекторию полета небесного камня, процедура приземления начнется лишь через неделю после его максимального сближения с Землей.

Ранее расчеты показывали вероятность столкновения Апофиса с Землей в апреле 2029 года на уровне 2,7%. Это могло привести к катастрофе. Хотя текущие прогнозы исключают удар в ближайшее столетие, астероид пройдет ниже орбиты многих геостационарных спутников.

Данная миссия поддерживается Лабораторией реактивного движения НАСА и призвана радикально снизить стоимость межпланетных исследований.

