Путин обсудил с Пашиняном развитие двусторонних отношений

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по инициативе армянской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы лидеры обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений. В центре внимания оказалось сотрудничество стран в торгово-экономической сфере, а также координация действий в энергетике и транспорте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе беседы стороны сосредоточились на торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии. Кроме того, главы государств договорились ускорить реализацию соглашений, достигнутых в феврале на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

