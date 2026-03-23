Путин обсудил с Пашиняном развитие двусторонних отношений

|
Дарья Корзина
Лидеры России и Армении сосредоточили внимание на экономике, энергетике и транспорте.

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по инициативе армянской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы лидеры обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений. В центре внимания оказалось сотрудничество стран в торгово-экономической сфере, а также координация действий в энергетике и транспорте.

«Обсуждены различные аспекты дальнейшего развития двусторонних отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах», — сказано в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе беседы стороны сосредоточились на торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии. Кроме того, главы государств договорились ускорить реализацию соглашений, достигнутых в феврале на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.88
-2.12 94.73
-2.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака
5:40
Жертвами авиакатастрофы в Колумбии стали 66 человек
5:22
Монохром и многослойность: какие тренды из Токио могут прижиться в России
5:00
Ответный удар Ирана может обрушить энергосистему стран Персидского залива
4:40
Более полусотни жертв: ущерб по делу экс-возлюбленного Волочковой превысил 40 млн рублей
4:37
Израиль нанес мощный ракетный удар по жилому району Тегерана

Сейчас читают

Впереди повышение интенсивности войны в Иране — эксперт
«Где такие люди?» — Понаровская устроила разнос телевизионной сцене
Как пришло, так и ушло: выигравшего в лотерею 14 миллионов мужчину могут лишить средств
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео