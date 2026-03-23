Умерла двукратная паралимпийская чемпионка Алевтина Елесина

В возрасте 71 года скончалась выдающаяся российская спортсменка Алевтина Елесина. Об этом сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Алевтина Елесина была двукратной победительницей Паралимпийских игр по лыжным гонкам в категории среди спортсменов с нарушением зрения. Ее имя навсегда вписано в историю отечественного и мирового спорта.

За свою карьеру она не только завоевала высшие награды, но и стала примером невероятной силы духа и воли к победе. В Паралимпийском комитете выразили глубокие соболезнования родным и близким спортсменки, а также всем, кто знал и ценил ее вклад в развитие спорта.

О дате и месте прощания с легендарной лыжницей будет сообщено дополнительно.

