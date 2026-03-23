Умерла двукратная паралимпийская чемпионка Алевтина Елесина

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 140 0

Она выступала в лыжных гонках для спортсменов с нарушением зрения.

Умерла двукратная паралимпийская чемпионка Алевтина Елесина

Фото: Telegram/Паралимпийский комитет России/russianparalymp

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В возрасте 71 года скончалась выдающаяся российская спортсменка Алевтина Елесина. Об этом сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Алевтина Елесина была двукратной победительницей Паралимпийских игр по лыжным гонкам в категории среди спортсменов с нарушением зрения. Ее имя навсегда вписано в историю отечественного и мирового спорта.

За свою карьеру она не только завоевала высшие награды, но и стала примером невероятной силы духа и воли к победе. В Паралимпийском комитете выразили глубокие соболезнования родным и близким спортсменки, а также всем, кто знал и ценил ее вклад в развитие спорта.

О дате и месте прощания с легендарной лыжницей будет сообщено дополнительно.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер знаменитый мастер боевых искусств и актер Чак Норрис. Об этом сообщили члены его семьи в личном блоге.

Он скончался 19 марта и на момент смерти находился на Гавайях. Он скончался в возрасте 86 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.88
-2.12 94.73
-2.56
