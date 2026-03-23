Сотрудникам ТЦК угрожают отправкой на фронт, если они не выполнят норматив

Сотрудники ТЦК зверствуют в том числе потому, что их самих грозят отправить на фронт, если они не выполнят нормативы по набору призывников. По сведениям местных изданий, к концу мая их должно быть не менее 250 тысяч.

Так, в Виннице военкомы схватили мужчину прямо во время минуты молчания по погибшим. Задержанный звал на помощь, прохожие пытались его отбить, но просто не смогли.

При подготовке новобранцев киевский режим на помощь Запада уже не рассчитывает. В украинском генштабе заявили — иностранные инструкторы, не имеющие боевого опыта, не могут научить тому, чего не знают сами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.