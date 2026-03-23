Вместо мамы: брошенный детеныш макаки в Ленинградском зоопарке не расстается с варежкой

Возвращаемся к душераздирающей истории с детенышем макаки из Ленинградского зоопарка. Она очень напоминает ту, что произошла со знаменитым Панчем в Японии. Мать отказалась заботиться о новорожденной. Другие приматы тоже проявили равнодушие. Тогда опеку над крохой взяли сотрудники учреждения. Они обеспечили ей необходимое питание, окружили вниманием и любовью. А еще дали ей игрушку. Почему это крайне важно — расскажет корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Знакомьтесь, это новая звездочка Ленинградского зоопарка, да и, похоже, всей страны. У этой крохи еще даже имени нет. Сотрудники между собой называют ее Малек. Возраст — три месяца, весит всего 850 граммов. Малышку уже сравнивают со знаменитым японским Панчем, от которого отказалась мать.

«В нашем зоопарке макак мы еще не возвращали в группу сородичей, поэтому для нас это вообще новое дело», — рассказала начальник отдела приматов Ленинградского зоопарка Наталья Филатова.

История действительно очень похожа на ту, что произошла в Японии. Но в этом случае мать не то чтобы отказалась от малышки. Сразу после рождения опекать внучку взялась властная бабушка. У макак строгая иерархия. Правда, вскормить малютку она не смогла, поэтому ее забрали люди.

«Растет она стремительно, с каждым днем, по часам, можно сказать. Она интересуется всем миром, все, что вокруг. Ей все это интересно. Любопытная, активная», — поделилась зоотехник отдела приматов Ленинградского зоопарка Наталья Будагарина.

В первые дни специалисты не отходили от нее ни на шаг. Кормили по девять раз в день молочной смесью, сейчас в рацион постепенно добавляют овощи и фрукты.

Социализируют малышку постепенно. Она в вольере вместе со своим кипером, а буквально через стекло ее взрослые сородичи. Они наблюдают за ней. Реакция не агрессивная, и это уже хорошо. Взгляды макак выражают интерес и любопытство, говорят специалисты. Впустить малышку сразу к взрослым сородичам нельзя. Во-первых, они не будут ее кормить, а во-вторых, не до конца ясно, как они все же отнесутся к ней.

«Ежедневно ее видят, они понимают, что это детеныш из группы. Хотя, надо сказать, что и макаки других видов на нее глядят и тоже умиляются, как и мы с вами», — добавила Наталья Филатова.

Малютка не расстается с этой варежкой, в ней бутылка с теплой водой — именно она, а не плюшевый орангутан, как в случае с Панчем, стала ей приемной матерью. В Ленинградском зоопарке кроме этой малышки четыре взрослых особи львинохвостых макак.

Вандеру — один из самых редких видов. Он занесен в Красную книгу. Во всем мире их осталось около трех тысяч особей, в зоопарках мира — около пятисот. А потому так важно вернуть кроху в группу сородичей. Панча, пусть и не сразу, но все-таки признали своим. В случае с Мальком это будет сложнее, потому что группа гораздо меньше и в ней нет других малышей. Если социализация Панча заняла несколько месяцев, то в этом случае зоологи не называют даже примерных сроков. Ленинградский зоопарк собирается провести конкурс, чтобы выбрать детенышу имя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.