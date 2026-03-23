«Рыцарь на белом коне» разгромил магазин в Сочи

Всадник не пожелал оставить животное на улице.

В Сочи мужчина заехал в магазин на коне и устроил погром

Неожиданного покупателя заметили в одном из магазинов в Сочи. Туда пришел рыцарь на белом коне, только вел себя совсем не по-джентельменски. Лошадь скользила на плитке, громила все вокруг, а потом и вовсе растянулась на полу.

Верхом на ней был ее хозяин, который, судя по всему, не захотел оставлять своего коня на улице и решил вместе с ним зайти за добавкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Великобритании 34-летний мужчина обвиняется в мошенничестве: в приложении для знакомств он выдавал себя за женщину по имени Дженна Смит и выманил у доверчивого собеседника более девяти тысяч фунтов стерлингов (около одного миллиона рублей).

Жертва познакомилась с «Дженной» в январе 2019 года и искренне верила в начало серьезных отношений. В переписке мошенник рассказывал о тяжелой болезни отца, собственных проблемах со здоровьем и финансовых трудностях. Сочувствуя, мужчина переводил деньги, рассчитывая, что это временная помощь.

Когда обман вскрылся, потерпевший в отчаянии начал играть в азартные игры, пытаясь вернуть потерянное, и лишился еще 93 тысяч фунтов (около 9,6 миллиона рублей). Случившееся привело его к глубокой депрессии и лечению у психотерапевта.

Следствие установило, что мошенник тратил похищенные средства на содержание своей лошади и личные нужды.

