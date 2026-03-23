Белые банкоматы: зачем в России запускают новую сеть и что это изменит

В РФ запустят сеть «белых банкоматов» для повышения доступности банковских услуг

В Тамбовской области планируют внедрить сеть так называемых «белых банкоматов» — устройств самообслуживания, которые смогут работать с картами разных банков без дополнительных комиссий для клиентов. Проект инициирован Российским объединением инкассации, входящим в структуру Центробанка.

По сути, речь идет о банкоматах, не закрепленных за конкретной кредитной организацией. Пользоваться ими смогут держатели карт любых российских банков. Расходы на их работу будут распределяться между финансовыми учреждениями, подключившимися к системе.

Почему появилась такая идея

Количество банкоматов в стране постепенно сокращается. По данным регулятора, к 2026 году их осталось около 138 тысяч — это минимальный показатель за последние годы.

При этом обслуживание традиционных устройств ложится на одного владельца, из-за чего размещать их в малонаселенных или удаленных населенных пунктах становится экономически невыгодно.

В результате в крупных торговых зонах нередко наблюдается избыток банкоматов, а в сельской местности — их дефицит. Новая модель должна помочь сбалансировать ситуацию и расширить доступ граждан к банковским услугам.

Пилотный запуск проекта намечен в Тамбовской области, где к сети планируют подключить прежде всего региональные банки. Ожидается, что совместное использование инфраструктуры позволит сократить расходы на содержание устройств примерно на треть.

Как это работает за рубежом

Подобная практика используется в мире уже несколько десятилетий. В США первые сети независимых банкоматов появились еще в 1990-е годы и стали массово устанавливаться в магазинах и на автозаправках. В Канаде законодательство также разрешило сторонним операторам управлять устройствами, не принадлежащими банкам.

Особенно востребован формат «белых банкоматов» оказался в Индии, где их активно внедряют в сельских районах. Там банки платят владельцам устройств комиссию за каждую операцию, что позволяет обеспечить население наличными даже там, где открытие банковских отделений нерентабельно.

Перспективы рынка

По оценкам аналитиков, мировой рынок подобных устройств уже достигает десятков миллиардов долларов и продолжит расти в ближайшие годы. При этом в ряде стран применяется и другая схема — так называемые «коричневые банкоматы», которые формально выглядят как принадлежащие одному банку, но фактически обслуживаются сторонними операторами.

Эксперты считают, что внедрение новых моделей позволит финансовым организациям оптимизировать расходы и одновременно сохранить доступность наличных для клиентов.

