Путин подписал закон о праве на инвестиционный доход от пенсионных взносов

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Средства будут начисляться даже в случае возврата взносов работодателю.

Как получить доход с пенсионных взносов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет возможности для увеличения пенсионных накоплений жителей страны. Соответствующий документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новому закону, на пенсионный счет россиянина будет зачисляться доход, полученный от временного размещения его страховых взносов. При этом деньги продолжат поступать, даже если сами взносы позже вернутся работодателю, например, в случае переплаты.

Документ также объясняет, как именно будут считать эти выплаты. Под них подпадают взносы, которые необходимо исключить из резерва для отражения на индивидуальных лицевых счетах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Госдуме предложили сделать ежегодную индексацию страховых пенсий традиционной, устанавливая ее на 1 января. Сейчас эту процедуру проводят 1 февраля и 1 апреля. Дата обычно зависит от инфляции и возможностей бюджета Социального фонда.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака

