«Я ее нашла»: Ани Лорак дала совет всем женщинам

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 69 0

Артистка заключила в декорациях и песнях своего сольного концерта особый посыл для всех женщин.

Ани Лорак: каждая женщина должна найти опору внутри себя

Каждому человеку и, особенно, женщине, важно обрести свою суперсилу и найти опору в самой себе. Не стоит надеяться на кого-то или винить кого-то, нужно рассчитывать на себя. Такой совет в интервью 5-tv.ru дала всем женщинам певица Ани Лорак на своем сольном концерте.

«Самый главный посыл (Песни. — Прим. ред.) про силу, про женскую силу, про то, что суперсила есть у каждого человека. <…> Я трансформируюсь, и мне хочется, чтобы мои зрители вместе со мной также этот путь проделывали. <…> Весь этот текст прожит мной лично, поэтому и посыл в том, что мы всегда хотим найти опору», — поделилась певица.

По словам артистки, зачастую хочется обвинить в чем-то другого или найти опору в ком-то, например, в родителях, а не в себе. На самом же деле, сила — в себе. И нужно всегда помнить, что главное в жизни — это ты сам.

«На самом деле опору надо искать внутри себя. И, на самом деле, сейчас я ее нашла, я могу понять сейчас, что самое главное — это ты, но, конечно же, семья», — заключила Ани Лорак.

Месяц назад 5-tv.ru писал о том, что у Ани Лорак начались конфликты с ее супругом Исааком Виджраку. Всех подробностей знаменитость раскрывать не стала, рассказав лишь только про ремонт, в котором они с мужем расходятся во мнениях.

При этом певица отметила, что в каждом человеке есть светлые и темные стороны. И она не такая пушистая, как многие могут подумать.

Что же на самом деле происходит в отношениях интернациональной пары? И не с конфликтами ли с мужем вдруг стали посвящаться песни о женской силе и умении найти опору в себе? Время покажет.

