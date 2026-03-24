«Сколько соболей надо?»: Семенович отказалась от шубы ради экостиля
Артистка решила сделать выбор в пользу дубленок и пуховиков.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru
Анна Семенович заявила об отказе от ношения шуб
Певица Анна Семенович поделилась своим отношением к меху и выбору одежды. В интервью 5-tv.ru она призналась, что отказалась от ношения шуб, даже когда ей предложили в подарок дорогую соболиную модель.
«Я, кстати, отказалась от шуб. Я отказываюсь. Мне, кстати, недавно хотели подарить шубу, давай мы тебе купим соболиную шубу. Я говорю: „Ты что? Обалдел, сколько соболей надо купить на эту шубу?“ Нет, я отказалась от соболиной шубы», — отметила исполнительница.
Семенович заявила, что вместо меха сделала выбор в пользу «теплой и очень прекрасной» дубленки из искусственной овчины. Также певица отметила, что отличной альтернативой шубам могут стать пуховики, которые сейчас в тренде.
Ранее Анна сообщила, что может укусить своего мужчину в порыве нежных чувств. Артистка добавила, что избранник, несмотря на возмущения, принимает подобные проявления любви.
