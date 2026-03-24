«Сколько соболей надо?»: Семенович отказалась от шубы ради экостиля

Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 79 0

Артистка решила сделать выбор в пользу дубленок и пуховиков.

Анна Семенович заявила об отказе от ношения шуб

Певица Анна Семенович поделилась своим отношением к меху и выбору одежды. В интервью 5-tv.ru она призналась, что отказалась от ношения шуб, даже когда ей предложили в подарок дорогую соболиную модель.

«Я, кстати, отказалась от шуб. Я отказываюсь. Мне, кстати, недавно хотели подарить шубу, давай мы тебе купим соболиную шубу. Я говорю: „Ты что? Обалдел, сколько соболей надо купить на эту шубу?“ Нет, я отказалась от соболиной шубы», — отметила исполнительница.

Семенович заявила, что вместо меха сделала выбор в пользу «теплой и очень прекрасной» дубленки из искусственной овчины. Также певица отметила, что отличной альтернативой шубам могут стать пуховики, которые сейчас в тренде.

Ранее Анна сообщила, что может укусить своего мужчину в порыве нежных чувств. Артистка добавила, что избранник, несмотря на возмущения, принимает подобные проявления любви.

Последние новости

5:27
Трамп заявил о получении США «большого подарка» от Ирана
5:11
Средний размер автокредита в РФ вырос на 27% за год
5:03
Красивые и опасные: почему ландыши могут привести к остановке сердца
4:49
В Госдуме опровергли обсуждения полного запрета VPN в России
4:35
В Иране заявили об ожидании «твердой позиции» от членов СБ ООН
4:24
Метеор озарил небо США и Канады

Сейчас читают

Магнитная буря отступает? Чего ждать метеозависимым людям 25 марта
Ледовая переправа: что известно о пропаже подростков на Волге в Ульяновске
Женщина очнулась без одежды в чужом доме после падения с мотоцикла бойфренда
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео