«Могу сильно укусить»: Анна Семенович рассказала о своем языке любви

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив

Звезда не стесняется демонстрировать своему жениху пылкие чувства.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Певица Анна Семенович может сильно укусить своего мужчину в порыве нежных чувств

Певица и актриса Анна Семенович не привыкла сдерживать чувства — и если ее переполняют эмоции, она может даже укусить своего мужчину. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на празднике для всех влюбленных МУЗ-ТВ в Государственном Кремлевском дворце. По словам артистки, избранник временами возмущается, но на самом деле с радостью принимает подобные проявления любви.

«Да, я тактильная. Я могу укусить, покусываю, подгрызываю. Я же вижу, что ему нравится. Могу сильно укусить, могу сильно обнять, не знаю, что угодно могу сделать», — заявила звезда.

Вот уже два года Анна Семенович состоит в отношениях с предпринимателем Денисом Шреером. По словам певицы, они счастливы, хоть и не обходится без ссор. Например, из-за излишней страсти избранника к нездоровой пище, причине лишнего веса. Но и эту проблему исполнительница готова решить, взяв под контроль меню бизнесмена.

Влюбленные делили загородный дом, но потом решили перебраться в столичную квартиру Семенович, чтобы дорога на работу не отнимала много времени. Шреер согласился, но с условием однажды вернуться в подмосковное гнездышко. В общем, полная идиллия — совместные выходы в свет, трогательные объятия, дорогие подарки и так далее.

Только одно мешает устроить наконец пышную свадьбу — избранник певицы женат. В Германии, как говорит Шреер, у него идет бракоразводный процесс, там же живут экс-супруга и сын. Так что еще немного — и предприниматель поведет Семенович под венец, он уже и предложение соответствующее сделал, и согласие получил. А певица уже планирует камерное торжество для самых близких.

